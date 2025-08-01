На 98% избирательных участков Татарстана установят камеры видеонаблюдения

В Единый день голосования система видеонаблюдения и видеофиксации будет установлена на 98% избирательных участков Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Камеры появятся как в территориальных, так и в участковых избирательных комиссиях всех уровней. Исключение составят лишь временные избирательные участки, расположенные, например, в больницах, санаториях и следственных изоляторах.

Председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев сообщил, что видеонаблюдение охватит все ключевые этапы избирательного процесса, при этом не нарушая тайну голосования. Он подчеркнул, что такая мера является важнейшим элементом обеспечения прозрачности, открытости и доверия к избирательной системе.

По словам главы ЦИК, наличие видеоконтроля позволяет избирателям и наблюдателям быть уверенными в законности голосования и подсчета голосов.

Всего в республике создано 2752 избирательных участка, из которых 42 расположены в местах временного пребывания граждан.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

Документы для регистрации на выборах Раиса Татарстана в ЦИК республики представили Рустам Минниханов («Единая Россия»), Руслан Юсупов (ЛДПР), Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») и Хафиз Миргалимов (КПРФ).