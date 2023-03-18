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Общество 18 марта 2023 17:16

На 97-м году жизни умер ветеран Гарифзян Галиев, на свои средства построивший мост

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На 97-м году жизни умер ветеран Гарифзян Галиев, на свои средства построивший мост
Фото: пресс-служба Минкультуры РТ.

На 97-м году жизни скончался Гарифзян Галиев – участник Великой Отечественной войны и директор музея Дружбы народов села Ципья Балтасинского района. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

«Гарифзян Галиевич – участник Великой Отечественной войны, благотворитель. На его личные средства построен мост через реку Арборка, установлена стела в родной деревне Каинсар, благоустроена территория для отдыха у пруда», – рассказали сотрудники музея Дружбы народов.

Отмечается, что Галиев во время своей работы на посту директора создал в Ципьинской средней школе музей, который с 1991 года стал филиалом Национального музея РТ, а сейчас – муниципальное бюджетное учреждение культуры.

Министерство культуры РТ выразило соболезнования родным и близким Гарифзяна Галиева.

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