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На 97-м году жизни умер ветеран Гарифзян Галиев, на свои средства построивший мост
На 97-м году жизни скончался Гарифзян Галиев – участник Великой Отечественной войны и директор музея Дружбы народов села Ципья Балтасинского района. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.
«Гарифзян Галиевич – участник Великой Отечественной войны, благотворитель. На его личные средства построен мост через реку Арборка, установлена стела в родной деревне Каинсар, благоустроена территория для отдыха у пруда», – рассказали сотрудники музея Дружбы народов.
Отмечается, что Галиев во время своей работы на посту директора создал в Ципьинской средней школе музей, который с 1991 года стал филиалом Национального музея РТ, а сейчас – муниципальное бюджетное учреждение культуры.
Министерство культуры РТ выразило соболезнования родным и близким Гарифзяна Галиева.
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