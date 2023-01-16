На 96-м году жизни скончалась Джина Лоллобриджида

Сегодня на 96-м году жизни скончалась итальянская актриса Джина Лоллобриджида. Об этом пишет газета La Repubblica.

Джина Лоллобриджида родилась 4 июля 1927 года в городе Субьяко, расположенном в центре Италии, в области Лацио. С 1946 года начала сниматься в кино в эпизодических ролях.

Известность артистке принес фильм 1952 года «Фанфан-Тюльпан» французского режиссера Кристиана-Жака. После этого на нее обратили внимание голливудские кинематографисты. Впрочем, она продолжала сниматься не только в Америке, но и в Европе.

Вторым звездным моментом в карьере Лоллобриджиды стала роль Эсмеральды в фильме 1956 года «Собор Парижской Богоматери» — экранизации одноименного романа Виктора Гюго, которую снял еще один француз — режиссер Жан Деланнуа.

С 1960-х годов артистка начала реже сниматься в кино и стала увлекаться фотографией. Позднее она практически прекратила сниматься и занялась благотворительностью. Последней ее работой в художественном кинематографе стала комедия 1997 года «XXL» Ариэля Зейтуна.