На 96-м году скончался экс-директор театра им. Мусы Джалиля Масгут Имашев

На 96-м году скончался бывший директор Татарского государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, композитор, певец, педагог Масгут Имашев. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Имашев был автором музыки к 50 драматическим спектаклям и сочинил более 100 вокальных произведений, стихи для которых он брал у татарских поэтов. Кроме того, Имашев был основателем и первым директором Альметьевского музколледжа, а также руководил Казанским театральным училищем.

Прощание пройдет 14 мая в 10:00 в Казани, по адресу ул. Щапова 37.