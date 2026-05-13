news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 13 мая 2026 13:22

На 96-м году скончался экс-директор театра им. Мусы Джалиля Масгут Имашев

Читайте нас в
Телеграм

На 96-м году скончался бывший директор Татарского государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, композитор, певец, педагог Масгут Имашев. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Имашев был автором музыки к 50 драматическим спектаклям и сочинил более 100 вокальных произведений, стихи для которых он брал у татарских поэтов. Кроме того, Имашев был основателем и первым директором Альметьевского музколледжа, а также руководил Казанским театральным училищем.

Прощание пройдет 14 мая в 10:00 в Казани, по адресу ул. Щапова 37.

#некролог #смерть музыканта #театр оперы и балета им.М.Джалиля
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Смертность достигает 40%: что такое хантавирус и грозит ли миру новая пандемия?

Смертность достигает 40%: что такое хантавирус и грозит ли миру новая пандемия?

12 мая 2026

В Татарстане двое рабочих погибли от удара током в кафе во время ремонта

12 мая 2026
Новости партнеров