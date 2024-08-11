На 94-м году жизни умерла советская олимпийская чемпионка Галина Зыбина

В возрасте 93 лет ушла из жизни олимпийская чемпионка в толкании ядра Галина Зыбина. Об этом сообщается на странице Комитета по физкультуре и спорту Правительства Санкт-Петербурга во «ВКонтакте».

«В субботу вечером не стало одной из первых советских олимпийских чемпионок, заслуженного мастера спорта СССР, жителя блокадного Ленинграда Галины Ивановны Зыбиной», – сказано в сообщении.

О времени и месте прощания с легкоатлеткой будет сообщено дополнительно.

Галина Зыбина – чемпион Олимпиады 1952 года, в 1956-м году она выиграла, в 1964-м – бронзу. Помимо ОИ, завоевала 1-е и третье места по толканию ядра на чемпионатах Европы.