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Ру Тат
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28 мая 2021  10:42
Полина Шевчук

На 93-м году ушел из жизни ветеран прокуратуры Татарстана Миннегали Гаффаров

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Миннегали Гаффаров родился в 1928 году в селе Морты Елабужского района республики. Во время Великой Отечественной войны и после нее трудился в колхозе в родном селе.

В 1975 году Гаффаров переехал в Набережные Челны, где до выхода на пенсию занимал пост старшего помощника прокурора Автозаводского района. 

Миннегали Гаффаров отмечен Благодарностью Президента Республики Татарстан. 

Прощание с ветераном состоится в пятницу, 28 мая, в 13.30 в мечети Тауба в Набережных Челнах. 

«Руководство, коллектив и ветераны прокуратуры Татарстана выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного», – отметил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
 

#Прокуратура РТ #прощание
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