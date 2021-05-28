На 93-м году ушел из жизни ветеран прокуратуры Татарстана Миннегали Гаффаров

Миннегали Гаффаров родился в 1928 году в селе Морты Елабужского района республики. Во время Великой Отечественной войны и после нее трудился в колхозе в родном селе.

В 1975 году Гаффаров переехал в Набережные Челны, где до выхода на пенсию занимал пост старшего помощника прокурора Автозаводского района.

Миннегали Гаффаров отмечен Благодарностью Президента Республики Татарстан.

Прощание с ветераном состоится в пятницу, 28 мая, в 13.30 в мечети Тауба в Набережных Челнах.

«Руководство, коллектив и ветераны прокуратуры Татарстана выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного», – отметил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

