На 93-м году жизни умер народный артист РСФСР Владимир Гуляев

На 93-м году жизни скончался народный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств РСФСР, советский и российский актер, режиссер, сценограф Владимир Гуляев. Об этом сообщается на сайте Коми-Пермяцкого драмтеатра.

«За всеми многочисленными регалиями Владимира Дмитриевича стоит огромный сложный творческий путь длиною в более, чем 40 лет, 30 из них — на посту художественного руководителя театра. Это целая эпоха, которую нарекли "Театром Гуляева"», — сказано в сообщении.

Владимир Гуляев родился 12 октября 1931 года в Кудымкаре. В 1963 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. В Коми-Пермяцком драмтеатре начал работать в 1956 году на позиции артиста вспомогательного состава, с 1963 года — в качестве режиссера и актера. В 1969-м был назначен главным режиссером, в период с 1991 по 2000 год был худруком.

«В 2000-м году Владимир Дмитриевич заявил, что складывает полномочия. Для всех это было подобно „грому средь ясного неба“. А для него — мудрым решением: лучше раньше, чем позже», — говорится в сообщении драмтеатра.

Прощание с Гуляевым пройдет во вторник в Перми (в ритуальном зале на Старцева, № 61).