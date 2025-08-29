На 93-м году жизни скончался композитор Родион Щедрин

Фото: vk.com/mariinsky

На 93-м году жизни скончался советский и российский композитор, пианист Родион Щедрин. Об этом сообщает пресс-служба Мариинского театра.

«Сегодня ночью на 93-м году ушел из жизни величайший гений современности, мировой классик Родион Константинович Щедрин», – сказано в сообщении, опубликованном на странице Мариинки в социальной сети «ВКонтакте».

Родион Константинович Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве в семье музыкантов. В 1955 году окончил Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского, а в 1959-м – аспирантуру там же. С 1962 года – секретарь правления Союза композиторов СССР. С 1973 по 1990 год – председатель правления Союза композиторов РСФСР. После добровольного ухода с поста оставался почетным председателем Союза композиторов России.

С 1958 года Щедрин был женат на балерине Майе Плисецкой (1925–2015). С 1990-х годов супруги жили в Германии, в Мюнхене.

Родион Щедрин – автор семи опер, пяти балетов, трех симфоний, 14 концертов, а также множества произведений камерной, инструментальной, вокальной, хоровой и программной музыки, музыки к кино и театральным постановкам.

«<...> Щедрин – это уникальное явление и эпоха в жизни мировой музыкальной культуры. Его оперы, балеты и симфонические сочинения многие десятилетия с огромным успехом исполняются на всех крупнейших сценах мира. Бесценное творческое наследие Щедрина неизменно находит отклик в сердцах публики», – подчеркнули в Мариинском театре в связи с кончиной композитора.