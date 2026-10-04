На 92-м году жизни скончался разработчик двигателей для спутников Гарри Попов

Фото: МАКС-канал Роскосмоса

Академик Российской академии наук, доктор технических наук, основатель Научно-исследовательского института прикладной механики и электродинамики Московского авиационного института, разработчик электрических ракетных двигателей (ЭРД) для космических аппаратов Гарри Попов умер на 92-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МАИ..

Под руководством ученого проводились комплексные теоретические, экспериментальные и проектные исследования, направленные на создание двигателей нового поколения. Результаты деятельности Попова стали основой для разработки высокоэффективных электроракетных двигательных установок для современных космических аппаратов (принцип их работы основан на преобразовании электроэнергии в направленную кинетическую энергию частиц).

Родившийся 18 декабря 1934 года в Москве Попов окончил МАИ в 1959-м, после чего прошел в вузе путь от ассистента до профессора. В 1982-м был удостоен степени доктора технических наук. В 1987-м по инициативе ученого был создан Государственный научно-исследовательский институт прикладной электродинамики МАИ (ныне Научно-исследовательский институт прикладной механики и электродинамики МАИ).

В институте проводятся прикладные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также выполняют заказы Минобрнауки и Минобороны, Роскосмоса, Российской академии наук. В частности, на космических станциях «Мир» и МКС успешно работали инжекторы плазмы на базе импульсных плазменных двигателей, разработанных в НИИ ПМЭ МАИ.

В 1991 году Гарри Попов был избран членом-корреспондентом РАН, в 2008-м – академиком РАН. С 2024-го занимал должность первого заместителя директора Научно-исследовательского института прикладной механики и электродинамики МАИ. При этом он продолжал работать со студентами.

Лауреат премии Совета Министров СССР, Государственной премии РФ, премии имени Ф. А. Цандера. Кавалер ордена «Знак Почета».