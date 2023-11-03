На 92-м году жизни скончался легендарный фигурист Протопопов

Олег Протопопов и Людмила Белоусова в 1968 году

Фото: Bundesarchiv

Легендарный советский фигурист Олег Протопопов, двукратный олимпийский чемпион в парном фигурном катании, скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщается на странице The Skating Lesson в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая объявлена в России экстремистской).

Причины смерти фигуриста в сообщении не уточняются. Он и его супруга — фигуристка Людмила Белоусова проживали в Швейцарии с момента отъезда из СССР в 1979 году. Тогда они, находясь на гастролях с Ленинградским балетом на льду, попросили там политического убежища. Белоусова умерла в сентябре 2017-го на 82-м году жизни.

Олег Алексеевич Протопопов родился 16 июля 1932 года в Ленинграде. Во время Великой Отечественной войны Олег с матерью едва не погибли во время блокады Ленинграда, но им помог выбраться из города поэт «серебряного века» Дмитрий Цензор, ставший впоследствии отчимом мальчика.

Фигурным катанием Протопопов начал заниматься достаточно поздно — в 15 лет. Юный спортсмен увлекся парным фигурным катанием, и его партнершей стала Людмила Белоусова. В 1958 году они поженились.

В 1964 году Протопопов и Белоусова стали чемпионами на Олимпиаде в Инсбруке, а в 1968-м повторили свой успех на Олимпиаде в Гренобле. Кроме того, на их счету четыре золотые награды чемпионатов мира и Европы, три серебряных и одна бронзовая медаль мировых первенств и четыре серебра первенств Европы, шесть золотых наград чемпионатов СССР.

Именно Протопопов и Белоусова придумали и первыми исполнили многие элементы, которые впоследствии вошли в обязательную программу соревнований фигуристов всего мира.