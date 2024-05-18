На 92-м году жизни скончалась актриса из «Улиц разбитых фонарей» Наталия Кудрявцева

Скриншот 16-го сезона сериала «Улицы разбитых фонарей»

Фото: www.kino-teatr.ru

В Санкт-Петербурге на 92-м году жизни умерла заслуженная артистка РФ Наталия Кудрявцева. Об этом сообщается на странице «Петербург-концерта», где актриса проработала более 40 лет, в социальной сети «ВКонтакте».

Артистка скончалась еще 14 мая. На ноябрь запланирован вечер ее памяти, он должен пройти в Доме актера, отмечает пресс-служба «Петербург-концерта».

Наталия Константиновна Кудрявцева родилась 22 ноября 1932 года в Ленинграде. В 1954 году окончила Школу-студию МХАТ. Сразу после этого устроилась в Ленинградский театр юного зрителя, где и прослужила до 1975 года, став там ведущей актрисой.

Уйдя из Ленинградского ТЮЗа, Кудрявцева начала работать в «Петербург-концерте». На ее счету множество моноспектаклей и музыкальных программ. Даже в последние годы она продолжала выступать на творческих вечерах с пением романсов, отмечает «Российская газета».

Фильмография актрисы включает 11 фильмов и сериалов. Ее кинодебютом стало участие в картине 1957 года «На острове дальнем...». После конца пятидесятых долго не снималась, но в 2002-м сыграла одну из ролей в фильме «Копейка». За этим последовали съемки в ряде сериалов, среди которых — второй сезон «Тайн следствия» и 9-й, 14-й и 16-й сезоны «Улиц разбитых фонарей».