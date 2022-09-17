На 91-м году жизни умер создатель советских фильмов про Шерлока Холмса Игорь Масленников

На 91-м году жизни умер народный артист РСФСР, режиссер Игорь Масленников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

«Игорь Масленников скончался, нам позвонила утром его дочь», — рассказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что похоронами известного деятеля будет заниматься Союз кинематографистов Санкт-Петербурга, где жил режиссер.

Игорь Масленников — кинорежиссер, сценарист, лауреат Госпремии РФ. Родился в 1931 году в Горьком (ныне Нижний Новгород). В 1954-м закончил факультет журналистики ЛГУ (ныне СПбГУ). Кино стал снимать в конце 60-х. Среди наиболее известных фильмов Масленникова — «Гонщики», «Ярославна, королева Франции», «Зимняя вишня», ленты о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне. Последний фильм Масленникова «Банкрот» вышел в 2009 году, картина снята по пьесе Александра Островского «Свои люди — сочтемся».