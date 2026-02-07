news_header_top
Общество 7 февраля 2026 13:56

На 91-м году жизни скончался известный музыкальный критик Иосиф Райскин

В Санкт-Петербурге на 91-м году жизни скончался известный музыкальный критик Иосиф Райскин, сообщает ТАСС.

По образованию Райскин был физиком, работал в Центральном научно-исследовательском институте ВМФ СССР, стал автором изобретений в области навигации, а также преподавал в Ленинградском горном институте. С 1970-х годов он активно стал заниматься музыкой: окончил консерваторию, стал членом Союза композиторов России, был редактором газет об искусстве.

Особое место в его трудах занимают статьи о Дмитрии Шостаковиче, чью легендарную Седьмую «Ленинградскую» симфонию услышал еще в возрасте 6 лет. В зрелом возрасте не пропускал ни одной премьеры композитора в Ленинграде.

