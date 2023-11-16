На 900 алиментщиков в Татарстане завели уголовные дела

В Татарстане 900 должников по алиментам стали фигурантами уголовных дел. Об этом в прямом эфире Центра управления регионом Татарстана рассказал главный судебный пристав РТ Анвар Закиров.

По данным ведомства, с начала года к административной ответственности привлечено порядка 2,5 тысяч человек, по итогам этих мер с них было взыскано более 40 млн рублей. Кроме того, 900 человек стали фигурантами уголовных дел – после привлечения их к уголовной ответственности удалось взыскать свыше 12 млн рублей, отметил главный судебный пристав Татарстана.

Анвар Закиров также рассказал, что в будущем отец, даже если он не всегда добросовестно выполнял свои обязанности по содержанию ребенка, сможет подать на алименты.

«Такие страхи достаточно распространены, хотя подобные случаи довольно редки: из 19,5 тысяч производств по алиментам, находящихся сейчас на исполнении у судебных приставов, только 30 – это исполнительные производства по взысканию алиментов на родителей», – сообщил он.

Главный судебный пристав также рассказал о нововведениях: теперь личные приемы граждан проводятся не один раз в месяц, а еженедельно.

Приемы проводятся онлайн. Записаться можно либо на сайте Главного управления приставов по РТ, либо в официальных аккаунтах службы в «ВКонтакте» и «Одноклассниках», либо по телефону горячей линии (843) 514 92 21. Если такая практика окажется успешной, приставы продолжат ее и в следующем году, отметил Анвар Закиров.