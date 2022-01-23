На 90-м году жизни умер заслуженный артист РСФСР Расми Джабраилов

В возрасте 89 лет умер советский и российский актер Расми Джабраилов. Об этом в Instagram сообщил Московский академический театр имени Маяковского.

«Актер с оригинальной внешностью и могучим темпераментом, создавший галерею ярких образов, трогательно нежных, иногда омерзительно подлых, часто уморительно смешных», — говорится в сообщении.

В театре отмечают, что такие разные герои в исполнении Расми Джабраилова объединялись одной общей чертой — в каждом из них всегда было что-то человечное, живое и светлое, вне зависимости от предлагаемых обстоятельств.

В 1955 году Расми Джабраилов окончил актерский факультет ГИТИСа, а в 1961 — режиссерский факультет, курс А.А.Гончарова (ГИТИС). Молодой артист начал активно строить карьеру и практически параллельно с обучением служил в Лезгинском драмтеатре имени С.Стальского в Дербенте. Он был также режиссером Тульского областного театра имени М.Горького, служил в Театре на Таганке и «Содружестве актеров Таганки».

В труппу Московского академического театра им.Вл.Маяковского он перешел в 2002 году, и до последних своих дней играл на его сцене. Актер также известен зрителям по ролям в таких фильмах, как «Следствие ведут знатоки», «Одиссея капитана Блада». Играл он и в сериалах «Марш Турецкого», «Моя прекрасная няня» и «Люба, дети и завод».