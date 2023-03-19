На 90-м году жизни умер народный артист ТАССР — певец Эмиль Заляльдинов

На 90-м году жизни скончался выдающийся представитель татарской музыкальной культуры — заслуженный артист РСФСР, народный артист ТАССР Эмиль Заляльдинов. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ.

«Богатый песенный репертуар Эмиля Заляльдинова насчитывал более 500 произведений. Певец с легкостью исполнял весь мировой классический репертуар, написанный для его лирико-драматического баритона: будь это русские, татарские, украинские, итальянские народные песни, произведения русских, татарских и зарубежных классиков или арии из музыкальных драм, песни и романсы татарских композиторов», – отметили в ведомстве.

Он был знаменит не только как солист-вокалист, но и как мастер художественного слова. Заляльдинов был единственным профессиональным чтецом и пропагандистом произведений Габдуллы Тукая.

Эмиль Заляльдинов родился 2 июля 1933 года в Самарканде Узбекской ССР. В 1952-м окончил фельдшеро-акушерское училище, в 1954-м – дирижерско-хоровое отделение Самаркандского музыкального училища. После армии поступил на вокальный факультет Ташкентской государственной консерватории, а в 1959-м перевелся в Казанскую государственную консерваторию. Начал свой творческий путь в 1960 году солистом оперы в Татарском театре оперы и балета, а через два года был направлен на работу в Татарскую филармонию им. Г. Тукая, где всецело посвятил себя концертной деятельности.