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На 90-м году жизни умер народный артист ТАССР — певец Эмиль Заляльдинов
На 90-м году жизни скончался выдающийся представитель татарской музыкальной культуры — заслуженный артист РСФСР, народный артист ТАССР Эмиль Заляльдинов. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.
«Богатый песенный репертуар Эмиля Заляльдинова насчитывал более 500 произведений. Певец с легкостью исполнял весь мировой классический репертуар, написанный для его лирико-драматического баритона: будь это русские, татарские, украинские, итальянские народные песни, произведения русских, татарских и зарубежных классиков или арии из музыкальных драм, песни и романсы татарских композиторов», – отметили в ведомстве.
Он был знаменит не только как солист-вокалист, но и как мастер художественного слова. Заляльдинов был единственным профессиональным чтецом и пропагандистом произведений Габдуллы Тукая.
Эмиль Заляльдинов родился 2 июля 1933 года в Самарканде Узбекской ССР. В 1952-м окончил фельдшеро-акушерское училище, в 1954-м – дирижерско-хоровое отделение Самаркандского музыкального училища. После армии поступил на вокальный факультет Ташкентской государственной консерватории, а в 1959-м перевелся в Казанскую государственную консерваторию. Начал свой творческий путь в 1960 году солистом оперы в Татарском театре оперы и балета, а через два года был направлен на работу в Татарскую филармонию им. Г. Тукая, где всецело посвятил себя концертной деятельности.
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