На 90-м году жизни скончался создатель «тотальных инсталляций» Илья Кабаков

Советский, российский и американский художник-концептуалист Илья Кабаков скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщает Фонд Ильи и Эмилии Кабаковых.

«С большой грустью сообщаем об уходе из жизни Ильи Кабакова, великого художника, философа, любимого мужа, дорогого отца и обожаемого дедушки. Человек, всю жизнь мечтавший об утопии, покинул этот мир в субботу, 27 мая, в окружении своих близких <…>», — отмечается в сообщении фонда в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Причина смерти художника не раскрывается. Через несколько недель состоится публичная поминальная служба.

Илья Иосифович Кабаков родился 30 сентября 1933 года в Днепропетровске (ныне Днепр). В эвакуации поступил в Художественную школу при Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, откуда был переведен в Московскую среднюю художественную школу. Окончил ее, а впоследствии и Суриковский институт (отделение графики).

С 1956 года Кабаков начал заниматься иллюстрированием детских книг и журналов, вскоре вступил в Союз советских художников. С 1960-х годов активно участвовал в диссидентских экспозициях — как в Советском Союзе, так и за границей. Впрочем, впоследствии отказывался считать себя художником-диссидентом.

Позднее Кабаков отошел от графики и сосредоточился на создании инсталляций, воссоздающих быт коммунальных квартир. Одна из самых знаменитых его работ в этом жанре — завершенный в 1986 году проект «Человек, который улетел в космос из своей комнаты». Создатель термина «тотальная инсталляция», означающего произведение, которое нельзя понять, глядя со стороны, — для этого необходимо войти внутрь.

В 1988 году Илья Кабаков уехал из СССР. С начала 1990-х годов у него прошли десятки выставок в Европе и Америке, с начала 2000-х он вновь начал выставляться в России. Последняя из российских выставок, «В будущее возьмут не всех», прошла в 2018 году в Третьяковской галерее и Государственном Эрмитаже.

Возглавлял рейтинг самых дорогих ныне живущих российских художников The Art Newspaper Russia. Его работы «Номер люкс» и «Жук» были проданы в 2007 и 2008 годах на аукционе Phillips de Pury & Company в Лондоне за 2 и 2,93 млн фунтов стерлингов (4,1 и 5,8 млн долларов соответственно). Таким образом, на момент продажи они становились самыми дорогими произведениями современного российского искусства.