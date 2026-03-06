На 90-м году жизни скончался режиссер фильма «Театр» Янис Стрейч

В возрасте 89 лет в Латвии умер режиссер Янис Стрейч, снявший в 1978 году фильм «Театр», популярную в Советском Союзе экранизацию одноименного романа С. Моэма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на один из кинопорталов в интернете.

Свой творческий путь Янис Стрейч начал, поступив на режиссерское отделение Латвийской государственной консерватории. После выпуска в 1963 году начал работать на Рижской киностудии. Чтобы создать свой киношедевр, ему понадобилось еще 15 лет.

Талант режиссера отмечен множеством наград, среди которых звания Заслуженного деятеля искусств Латвийской ССР и почетного члена Академии наук Латвии.