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Ру Тат
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Происшествия
26 октября 2022  10:50
Полина Шевчук

На 9 лет за решетку отправится татарстанец, пытавшийся в магазине зарезать возлюбленную

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В Казани вынесен приговор жителю Лаишевского района, обвиняемому в покушении на убийство, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено, 21 июня мужчина пришел в магазин «Пятерочка» на Дубравной в г. Казани, где работала его сожительница. Он из ревности изрезал возлюбленную ножом и сбежал.

Как рассказал злоумышленник, убивать подругу он не собирался.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
 

#покушение на убийство #Прокуратура РТ
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