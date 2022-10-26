На 9 лет за решетку отправится татарстанец, пытавшийся в магазине зарезать возлюбленную

В Казани вынесен приговор жителю Лаишевского района, обвиняемому в покушении на убийство, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено, 21 июня мужчина пришел в магазин «Пятерочка» на Дубравной в г. Казани, где работала его сожительница. Он из ревности изрезал возлюбленную ножом и сбежал.

Как рассказал злоумышленник, убивать подругу он не собирался.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

