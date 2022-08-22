На 9 лет за решетку отправится казанец, который забил до смерти мать

В Казани вынесен приговор 52-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как было установлено следствием, трагедия произошла 30 января 2022 года. Нетрезвый мужчина во время ссоры с 85-летней матерью жестоко ее избил. От полученных травм старушка скончалась на месте.

Суд назначил казанцу наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

