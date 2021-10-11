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11 октября 2021  17:26

На 89-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Светлана Мизери

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Народная артистка РСФСР Светлана Мизери ушла из жизни в возрасте 88 лет, сообщает пресс-служба Московского драматического театра «Сопричастность», в котором играла актриса. 

«С чувством глубокой утраты сообщаем о смерти народной артистки России, лауреата Государственных премий ССР и России, премии мэрии Москвы в области литературы и искусства Светланы Мизери. Скорбим», — говорится в сообщении на сайте театра.

Светлана Мизери в прошлом была звездой Московского академического театра имени Маяковского и участницей спектаклей в постановке режиссеров Николая Охлопкова, Андрея Гончарова, Олега Ефремова и других знаменитых деятелей искусства. В театр «Сопричастность» она пришла в 1990 году.

Артистка сыграла в таких культовых постановках, как «Трамвай Желание», «Оптимистическая трагедия», «Таланты и поклонники» и многие другие.

 

#театр #актриса #народная артистка россии
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