На 89-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Светлана Мизери

Народная артистка РСФСР Светлана Мизери ушла из жизни в возрасте 88 лет, сообщает пресс-служба Московского драматического театра «Сопричастность», в котором играла актриса.

«С чувством глубокой утраты сообщаем о смерти народной артистки России, лауреата Государственных премий ССР и России, премии мэрии Москвы в области литературы и искусства Светланы Мизери. Скорбим», — говорится в сообщении на сайте театра.

Светлана Мизери в прошлом была звездой Московского академического театра имени Маяковского и участницей спектаклей в постановке режиссеров Николая Охлопкова, Андрея Гончарова, Олега Ефремова и других знаменитых деятелей искусства. В театр «Сопричастность» она пришла в 1990 году.

Артистка сыграла в таких культовых постановках, как «Трамвай Желание», «Оптимистическая трагедия», «Таланты и поклонники» и многие другие.