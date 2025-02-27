На 89-м году жизни скончался десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский

Борис Спасский в 1973 году

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Десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов, передает ТАСС.

«Ушла большая личность, на его партиях и творчестве учились и учатся поколения шахматистов. Большая утрата для страны. Соболезнования родным и близким. Вечная память», – подчеркнул шахматный функционер.

Борис Васильевич Спасский родился 30 января 1937 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Незадолго до начала блокады Ленинграда вместе со старшим братом был эвакуирован в детский дом села Коршик в Кировской области, где в пятилетнем возрасте и научился играть в шахматы.

В 1943 году браться воссоединились с родителями. В 1946-м будущий шахматист вместе с матерью, братом и младшей сестрой (отец к тому времени оставил семью) вернулся в Ленинград. В том же году был принят в шахматный кружок Ленинградского дворца пионеров. Впоследствии он поступил на филологический факультет ЛГУ и окончил его в 1959-м.

В 1949 году Спасский стал самым юным в СССР обладателем первого разряда по шахматам, в 1953-м дебютировал на международном уровне и выполнил норму международного мастера. В 1955-м отобрался в турнир претендентов на звание чемпиона мира и стал благодаря этому самым молодым на тот момент гроссмейстером в истории шахмат.

Борис Спасский завоевал титул чемпиона мира в 1969 году, обыграв в Москве Тиграна Петросяна со счетом 12,5:10,5. В 1972 году не смог защитить звание, уступив американцу Роберту Фишеру в Рейкьявике (8,5:12,5).

В 1976 году женился на француженке русского происхождения Марине Щербачевой и переехал во Францию. До 1984 года продолжал представлять на турнирах Советский Союз, затем начал выступать за Францию. В 1988-м одержал последнюю в его карьере победу на международных турнирах, в 1991-м завершил активные выступления.

В 1992-м провел неофициальный коммерческий «матч-реванш» с Фишером, в котором вновь потерпел поражение. Вернулся в Россию в 2012 году, проживал в Москве.