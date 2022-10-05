На 88-м году жизни умерла знаменитый итальянский модельер Франка Фенди

В Риме ушла из жизни итальянский модельер Франка Фенди, которая вместе с 4 сестрами многие годы определяла стратегию развития группы Fendi. Об этом передает РИА Новости.

Компания Fendi была основана родителями Франки в 1925 году и стала уникальным явлением в мире итальянской высокой моды, поскольку в начале 50-х годов у ее руля встали сразу все пять сестер.

У каждой из них была своя сфера деятельности. Так, Франка возглавила пункт продаж Fendi в самом центре Рима. Паола была экспертом по выделке меха, Анна — дизайнером, Альда — коммерческим директором, Карла – специалистом по выходу группы на зарубежные рынки. Франка же возглавила исторический пункт продаж Fendi в самом центре Рима.