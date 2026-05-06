На 88-м году жизни скончался основатель телеканала CNN Тернер

Основатель американского телеканала CNN – миллиардер Роберт Эдвард Тернер III, более известный как Тед Тернер, скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-релиз компании бизнесмена Turner Enterprises.

Еще в 2018 году медиамагнат рассказал, что у него диагностировали прогрессирующее заболевание головного мозга – деменцию с тельцами Леви. В начале 2025-го он на время попал в больницу из-за легкой формы пневмонии.

Председатель и генеральный директор сети круглосуточного вещания CNN Worldwide Марк Томпсон подчеркнул, что Тернер был и всегда будет оставаться духовной опорой телеканала. «Тед – это гигант, на плечах которого мы стоим, и сегодня мы все почтим его память и оценим его влияние на нашу жизнь и мир», – заявил медиаменеджер.

Тед Тернер родился 9 ноября 1938 года в городе Цинциннати (штат Огайо), его отец владел большим числом рекламных щитов. Позднее семья перебралась в Саванну (штат Джорджия). Тед изучал антиковедение и экономику в престижном Университете Брауна, но диплома не получил – Тернера исключили из-за обнаруженной в его комнате в общежитии девушки. В 1989-м университет удостоил бизнесмена почетного диплома бакалавра.

Карьера Тернера как медиамагната началась в 1960-х годах, когда он купил небольшую телевизионную станцию в Атланте (штат Джорджия), которую вскоре превратил в суперстанцию. В 1970-м основал телекорпорацию Turner Broadcasting System (TBS) и стал ее президентом. В 1980-м основал и возглавил телесеть Cable News Network (CNN). Также основал кинокомпанию Turner Entertainment, телеканал TNT и ряд других медиа. В 1993-м вместе с Эдуардом Сагалаевым основал просуществовавший до 2002 года российский телеканал «ТВ-6».

Бизнесмен также был основателем и ключевым спонсором Игр доброй воли, первые из которых прошли в Москве в 1986 году. В 1977 и 1979 годах становился победителем парусных регат мирового значения. Тернер был трижды женат (его третьей супругой была актриса Джин Фонда). У него остались пятеро детей, четырнадцать внуков и двое правнуков.