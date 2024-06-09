На 87-м году жизни умер зампред Совета Министров РСФСР Валерий Сайкин

В возрасте 86 лет умер бывший зампред Совета Министров РСФСР, экс-председатель исполкома Московского городского совета народных депутатов Валерий Сайкин. Об этом говорится на сайте Федерации спортивной борьбы РФ.

«На 87-м году ушел из жизни <...> двукратный победитель первенств СССР по классической борьбе Валерий Сайкин», — сказано в сообщении.

С 1982 по 1986 год Сайкин руководил производственным объединением «ЗИЛ». В январе 1986 года его избрали на пост председателя исполкома Московского горсовета народных депутатов, через четыре года он вступил в должность заместителя председателя Совета Министров РСФСР.

Фото: сайт Федерации спортивной борьбы РФ