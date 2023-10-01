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В Москве 30 сентября на 87-м году жизни скончался народный артист России Виталий Коняев. Об этом сообщает пресс-служба Малого театра, в котором актер прослужил 65 лет.

Причины смерти артиста не называются. О времени и месте прощания в театре обещают сообщить дополнительно.

«Виталий Анатольевич был чрезвычайно убедителен в ролях психологически тонких и сложных по мысли, виртуозен в гротеске. Таких актёров единицы, и именно на них держится русский психологический театр», — отмечается в некрологе.

Виталий Анатольевич Коняев родился 11 мая 1937 года в Кронштадте. В 1958-м окончил Высшее театральное училище имени Щепкина (курс Леонида Волкова). В том же году поступил в Малый театр, в котором и служил до конца жизни. На его сцене он сыграл более сотни ролей.

Первым фильмом, в котором сыграл Коняев, стал «Наш корреспондент» (режиссер Анатолий Граник, 1958). Наибольшую известность ему принесла роль командира артиллерийской батареи Сергея Вохминцева в картине «Тишина» Владимира Басова (1964).

Способствовали популярности артиста и две более ранние картины эпохи оттепели: «Песнь о Кольцове» Владимира Герасимова (1959), где он сыграл русского поэта XIX века Алексея Кольцова, и «Чистое небо» Григория Чухрая (1961).

Последней работой в кино для актера стал фильм-спектакль 1990 года «Недоросль» по одноименной пьесе Дениса Фонвизина, поставленный Виталием Ивановым.