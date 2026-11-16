На 87-м году скончался бывший вице-премьер РФ Михаил Полторанин

Бывший заместитель председателя правительства и Бывший министр печати РФ Михаил Полторанин скончался на 87-м году в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его сына Константина Полторанина.

«Отец умер сегодня в больнице в Коммунарке на 87-м году жизни, не дожив неделю до дня рождения», – сказал Константин.

Михаил Полторанин прошел путь от корреспондента печатных региональных изданий до главного редактора газеты «Московская правда». В 1989 году он стал одним из руководителей избирательной кампанией Бориса Ельцина на выборах народных депутатов СССР. С июля 1990-го по ноябрь 1992 года он занимал пост министра печати РСФСР/РФ, а с февраля 1992 года совмещал эту должность с постом заместителя председателя правительства РФ.

С декабря 1992 года он был руководителем Федерального информационного центра России, подчиненного президенту РФ. Тем не менее в декабре 1993 года центр был упразднен, а Полторанин стал депутатом Госдумы РФ I созыва. На этой должности он проработал до 1995 года.