На 84-м году жизни умер народный художник Татарстана Валерий Скобеев

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ.

На 84-м году жизни умер заслуженный художник РФ, народный художник Татарстана, заслуженный деятель искусств РТ Валерий Скобеев. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

«Министерство культуры Республики Татарстан выражает глубокие соболезнования родным и близким Валерия Скобеева и разделяет горечь невосполнимой утраты», — отметили в республиканском ведомстве.

Творческий деятель писал сюжетно-тематические картины, требующие масштабности мышления и глубокого философского анализа жизни. Он имел обостренное чувство композиции и навыки гармонических цветовых построений.

В 1972 году появляется его первая значительная картина под названием «Дорога». Именно здесь определился романтический стиль художника, сферическое построение композиции, обилие движения и ракурсов.

За всю свою творческую жизнь Скобеев создал много произведений, посвященных деятелям культуры и искусства Татарстана. В 1988 году ему присвоено звание «Народный художник РТ».

Прощание с художником состоится 31 июля в 10 часов утра в Государственном музее изобразительных искусств РТ (Парк Усадьбы Сандецкого).