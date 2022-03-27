На 84-м году жизни скончалась советская художник-мультипликатор Виолетта Колесникова

В возрасте 83 лет ушла из жизни советская и российская художник-мультипликатор Виолетта Колесникова. Об этом «Союзмультфильм» сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Причины смерти в публикации не уточняются. Колесникова участвовала в создании более чем 90 мультфильмов, в том числе «Винни Пух», «Бременские музыканты», «Тайна третьей планеты», «Возвращение блудного попугая».

Как отметила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова, творчество художницы стало примером высокого профессионализма и символом счастливого детства для многих зрителей. Министр назвала Колесникову гордостью отечественной анимации, передает ТАСС.