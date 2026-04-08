Происшествия 8 апреля 2026 10:05

На 84-м году скончался первый президент Республики Тыва Шериг-оол Ооржак

В возрасте 83 лет скончался первый президент Республики Тыва Шериг-оол Ооржак. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соцсети нынешнего главы региона Владислава Ховалыга.

«Сегодня Тува понесла невосполнимую утрату. Ушел из жизни выдающийся государственный деятель, первый президент республики Шериг-оол Дизижикович Ооржак. Он был человеком исключительной энергии и преданности делу. Его жизненный путь – от сельскохозяйственного специалиста до руководителя высшего звена – всегда был примером служения людям», – прокомментировал Ховалыг.

Ооржак родился в 1942 году в Туве. С 1992 по 2002 год был президентом региона, а затем стал председателем правительства Тувы.

«Именно на его плечи легла колоссальная ответственность за судьбу родного края в период формирования новой России. Благодаря его мудрости, твердой воле и безграничной любви к своему народу Туве удалось сохранить стабильность и заложить фундамент для дальнейшего развития», – рассказал Ховалыг.

#некролог
В топе
Россия не будет «гибкой»: МИД РФ предупредил Прибалтику из-за «неба» для дронов ВСУ

7 апреля 2026
«Украл не я, а полицейские»: в Казани судят понятого, похитившего 5 млн во время обыска

7 апреля 2026
