На 83-м году жизни скончался бывший редактор «Лениногорских вестей» Николай Игнатьев

Фото: "Лениногорские вести"

На 83-м году жизни скончался бывший редактор «Лениногорских вестей», заслуженный работник культуры Татарстана Николай Игнатьев. Об этом пишет газета.

«Тяжело говорить о Николае Михайловиче в прошедшем времени... Ушел из жизни добрый, порядочный, бескорыстный и всеми уважаемый человек. <...> Светлая память о нашем коллеге, наставнике и друге навсегда останется в наших сердцах», — сказано в сообщении.

Отмечается, что прощание состоится 14 ноября в 10.30 в Лениногорске, на территории больничного городка.

Игнатьев родился в Коломне Московской области 29 апреля 1941 года. После начала Великой Отечественной войны его мать приехала в Лениногорск. Свою трудовую деятельность начал в 1963 году в Лениногорской студии телевидения. С 1967 по 1969 год трудился в редакции газеты «Заветы Ильича» (в настоящее время «Лениногорские вести»), с 1977 по 1981 год был инструктором горкома партии. Далее возглавлял газету «За нефть» НГДУ «Лениногорснефть». В 1983 году его назначили редактором районной газеты «Заветы Ильича», которую он успешно возглавлял до 1998 года. До 2001 года работал здесь же заместителем редактора. Депутат городского совета четырех созывов (1983-1999 годы), возглавлял лениногорское отделение Союза журналистов СССР.