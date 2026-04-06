Происшествия 6 апреля 2026 19:34

На 83-м году умер сооснователь марки джинсов Diesel Адриано Гольдшмид

На 83-м году умер сооснователь марки джинсов Diesel Адриано Гольдшмид. Об этом сообщает итальянская газета Fatto Quotidiano.

Гольшмид умер после длительной борьбы с онкологией. Он считался одной из самых главных фигур в мире моды и носил неофициальный титул «крестный отец денима», который ему присвоили за превращение джинс из рабочей одежды в элемент высокой моды.

Он также принимал участие в разработке джинс брендов Replay, Gap и собственной марки AG Jeans.

#некролог
«Мы пережили горе»: в Нижнекамске продолжаются поиски 5 человек после пожара на НКНХ

«Мы пережили горе»: в Нижнекамске продолжаются поиски 5 человек после пожара на НКНХ

6 апреля 2026
Вместо Фарида Мухаметшина депутатом Госсовета РТ стал Лутфулла Шафигуллин

Вместо Фарида Мухаметшина депутатом Госсовета РТ стал Лутфулла Шафигуллин

6 апреля 2026
