На 83-м году умер сооснователь марки джинсов Diesel Адриано Гольдшмид. Об этом сообщает итальянская газета Fatto Quotidiano.

Гольшмид умер после длительной борьбы с онкологией. Он считался одной из самых главных фигур в мире моды и носил неофициальный титул «крестный отец денима», который ему присвоили за превращение джинс из рабочей одежды в элемент высокой моды.

Он также принимал участие в разработке джинс брендов Replay, Gap и собственной марки AG Jeans.