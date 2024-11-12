Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На 83-м году жизни умер актер из фильма «Молодая гвардия» Георгий Асатиани
В Барнауле на 83-м году жизни скончался актер Георгий Асатиани.
В молодежном театре Алтая вспоминают о нем, как о ведущем мастере сцены. Асатиани сыграл более ста театральных ролей и отдал Алтайскому театру более 40 лет.
Как сообщают РИА Новости, прощание с актером состоится 14 ноября с 13.00 до 15.00 в Алтайском похоронном доме.
Георгий Асатиани запомнился зрителями благодаря ролям Адуева в «Обыкновенной истории», Лосева в спектакле «Девочка и апрель», Олега Кошевого в «Молодой гвардии» и другими многочисленными ролями в спектаклях.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников