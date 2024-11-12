На 83-м году жизни умер актер из фильма «Молодая гвардия» Георгий Асатиани

В Барнауле на 83-м году жизни скончался актер Георгий Асатиани.

В молодежном театре Алтая вспоминают о нем, как о ведущем мастере сцены. Асатиани сыграл более ста театральных ролей и отдал Алтайскому театру более 40 лет.

Как сообщают РИА Новости, прощание с актером состоится 14 ноября с 13.00 до 15.00 в Алтайском похоронном доме.

Георгий Асатиани запомнился зрителями благодаря ролям Адуева в «Обыкновенной истории», Лосева в спектакле «Девочка и апрель», Олега Кошевого в «Молодой гвардии» и другими многочисленными ролями в спектаклях.