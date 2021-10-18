На 82-м году жизни скончалась известная татарстанская журналистка Римма Фаттахова

Коллектив Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и АО «Татмедиа» выражает соболезнования родным и близким заслуженного работника культуры РТ Риммы Фаттаховой. Известная журналистка ушла из жизни на 82-м году жизни.

Римма Валиевна стояла у истоков открытия в Лениногорском районе самостоятельной газеты на татарском языке «Заман сулышы». С 70-х годов прошлого века она трудилась в лениногорской местной газете «Заветы Ильича». К тому времени у нее за плечами был Казанский государственный педагогический институт и работа в сфере образования.

«Римма Фаттахова дала путевку в мир журналистики многим молодым корреспондентам. Она всегда была открыта для общения и давала начинающим журналистам уроки мастерства. Ее статьи признавались лучшими материалами номера. Авторитет ее был непререкаемый», — говорится в некрологе.

Римма Фаттахова многие годы возглавляла лениногорское отделение Союза журналистов РТ. В течение десятков лет под ее руководством отделение оставалось в числе лучших в республике.

«Для журналистского сообщества это большая утрата. Светлая память о ней всегда будет жить в наших сердцах», — отмечается в документе.