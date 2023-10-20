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На 800 тыс. оштрафован оператор сотовой связи в РТ, который игнорировал аферы с номерами
В Татарстане по инициативе прокуратуры оштрафовали оператора сотовой связи, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Ведомство выяснило, что в 2022 году местным жителям звонили аферисты и пытались похитить у них 1,6 млн рублей. При этом они действовали через иностранного оператора связи, используя якобы российские номера.
Вопреки требованиям закона, российский оператор связи не препятствовал соединениям из другой страны с подменных номеров, а также не прекратил оказывать услуги по пропуску трафика в свою сеть связи.
В итоге юрлицо оштрафовали на 800 тысяч рублей.
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