На 80-м году ушел из жизни профессор КФУ Владимир Чугунов

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На 80-м году скончался профессор КФУ, первый директор Института математики и механики имени Н.И. Лобачевского, ученый, педагог, заслуженный деятель науки РТ Владимир Чугунов. Об этом сообщает пресс-служба института.

Чугунов был автором более 180 научных публикаций и 7 монографий, а также обладатель 10 авторских свидетельств на изобретения. Он вел свою научную работу не только в России, но и в Англии, Японии, Алжире и Германии.

Вместе с тем, с 1994-го по 2000 год Чугунов работал деканом факультета ВМК, затем, с 2000-го по 2011 год, – директором Центра информационных технологий, а в дальнейшем, с 2011-го по 2015-й был директором Института математики и механики имени Н.И. Лобачевского.

Работа Чугунова отмечена почетными наградами, среди которых – «Заслуженный деятель науки Республики Татарстан», нагрудный знак «За заслуги в образовании», почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ» и другие.

Прощание с Владимиром Чугуновым пройдет 25 июля в 11:30 на Самосыровском кладбище.