На 8% больше долгов по алиментам взыскали приставы с начала года в Татарстане

Сумма, которую удалось взыскать судебным приставам в Татарстане с должников по алиментам, выросла на 8%. Об этом на брифинге в Кабинете министров РТ сообщил глава судебных приставов Татарстана Анвар Закиров.

Для сравнения: с начала этого года благодаря приставам должники выплатили своим детям свыше 239 млн рублей, в прошлом году им удалось взыскать 220 млн.

«Приставами проводится большая работа по взысканию алиментов. Чтобы добиться погашения долга, приходится накладывать арест на имущество, запрет на выезд заграницу. Злостных неплательщиков привлекают к уголовной ответственности, таких в том году 500 человек», – рассказал глава ведомства.

На данный момент у приставов находятся более 26 тысяч исполнительных производств по алиментам. В этом году список должников пополнили еще пять тысяч человек.