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На 79-м году жизни умерла актриса, сыгравшая Зорайде в сериале «Клон»
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Фото: кадр из сериала
На 79-м году жизни скончалась бразильская актриса Жандира Мартини, известная российскому зрителю по роли Зорайде в сериале «Клон». Об этом передает ТАСС.
Отмечается, что актриса умерла в больнице Сан-Паулу после длительного курса лечения от онкозаболевания.
В России «Клон» впервые транслировался на Первом канале в 2004-2005 годы, сам сериал снимали в 2001-2002 годах.
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