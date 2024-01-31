news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Культура 31 января 2024 14:53

На 79-м году жизни умерла актриса, сыгравшая Зорайде в сериале «Клон»

Скопировать ссылку
На 79-м году жизни умерла актриса, сыгравшая Зорайде в сериале «Клон»
Фото: кадр из сериала

На 79-м году жизни скончалась бразильская актриса Жандира Мартини, известная российскому зрителю по роли Зорайде в сериале «Клон». Об этом передает ТАСС.

Отмечается, что актриса умерла в больнице Сан-Паулу после длительного курса лечения от онкозаболевания.

В России «Клон» впервые транслировался на Первом канале в 2004-2005 годы, сам сериал снимали в 2001-2002 годах.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2