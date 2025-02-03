На 79-м году жизни скончался известный предприниматель Михаил Скоблионок

Михаил Скоблионок в 2017 году

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Основатель отельной сети «Регина», генеральный директор ООО «ТАКПО» и ООО «Санаторий „Нехама“», бывший президент Еврейской национально-культурной автономии РТ Михаил Скоблионок скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщает Федеральная еврейская национально-культурная автономия на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В сообщении отмечается, что Михаил Скоблионок был успешным предпринимателем, активно занимался общественной и благотворительной деятельностью, способствовал возрождению еврейской жизни в Татарстане.

«Благодаря его усилиям еврейской общине Казани было возвращено (и реконструировано) здание синагоги, построена общеобразовательная еврейская школа, с успехом проходили фестивали еврейской музыки, получившие статус международных и признание широкого круга зрителей разных национальностей», — перечислили заслуги бизнесмена в Федеральной еврейской национально-культурной автономии.

«Он был мудрым и открытым человеком, и для нас его уход из жизни — огромная, невосполнимая потеря. Мы скорбим вместе с родными и близкими Михаила Абрамовича!» — заключили в ФЕНКА.

Михаил Абрамович Скоблионок родился 7 ноября 1946 года в Харькове. В 1971-м окончил Казанский химико-технологический институт (ныне КНИТУ-КХТИ). С 1971 по 1987 год работал на государственных предприятиях и в научно-исследовательском институте. В 1987-м основал компанию «Татарское акционерное производственное объединение» («ТАКПО»). С 2011-го — гендиректор ООО «Санаторий „Нехама“».

В 2008 году Скоблионок стал президентом Еврейской национально-культурной автономии РТ. Последнее время председателем правления ассоциации является Аркадий Плискин, но бизнесмен продолжал оставаться членом правления автономии.