На 77-м году жизни умер трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков

Ушел из жизни трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков — ему было 76 лет. Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов РФ.

Александр Андреевич родился 18 июля 1948 года в деревне Смирново Удмуртской АССР. В 1967-м выполнил норматив мастера спорта, а через два года на чемпионате мира среди юниоров в польском городе Закопане завоевал два золота — в гонке на 20 км и эстафете. Тогда же ему было присвоено звание мастера спорта международного класса.

В 1970 году в составе сборной СССР победил в эстафетной гонке на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция), после чего стал заслуженным мастером спорта СССР.

«Среди лыжников и биатлонистов он был самым молодым, кто был удостоен столь высокой чести», — сказано в сообщении союза.

Чемпион мира в эстафете 4×7,5 км 1970, 1974, 1977 годов, серебряный призер ЧМ в эстафете 1975 года, также в 1969 году на чемпионате мира среди юниоров поднялся на высшую степень пьедестала в двух дисциплинах — гонка со стрельбой на 10 км и эстафета 4×7,5 км. Член олимпийской сборной СССР 1972, 1976 и 1980 годов, но каждый раз в числе запасных.