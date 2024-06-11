news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 11 июня 2024 14:05

На 77-м году жизни скончалась пенсионер прокуратуры РТ Нэля Жоголева

Скопировать ссылку

Фото: © Прокуратура РТ

Накануне на 77-м году жизни скончалась пенсионер прокуратуры Республики Татарстан Нэля Жоголева. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Долгие годы Нэля Жоголева посвятила службе в органах прокуратуры, расследовала уголовные дела в должности следователя челнинской городской прокуратуры, прокуратуры Автозаводского района Набережных Челнов, Казанской транспортной прокуратуры. Она также была старшим помощником, помощником Татарского транспортного прокурора Приволжской транспортной прокуратуры.

За многолетнюю безупречную службу неоднократно поощрялась руководством прокуратуры республики и Приволжской транспортной прокуратуры.

Прощание с Нэлей Жоголевой состоится завтра, 12 июня, в 11.00 у церкви на Арском кладбище в Казани.

#Прокуратура РТ
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2