Происшествия 12 марта 2026 19:26

На 77-м году скончался акушер-гинеколог, заслуженный врач РТ Марс Хафизов

Фото: Горздрав Нижнекамска

На 77 году скончался акушер-гинеколог, заслуженный врач РТ из Нижнекамска Марс Хафизов. Об этом сообщает Горздрав города.

Талантливый врач 15 лет возглавлял городскую больницу №2. За это время в медучреждении было открыто две новые операционные в глазном и травматологическом отделениях, до сих пор являющиеся единственными в районе и городе, а также появился аппарат КТ и организован дневной стационар.

Кроме того, Хафизов руководил местным наркологическим диспансером, за время работы показав себя внимательным, инициативным и требовательным руководителем. В свою очередь, пациенты ценили его за мудрость, профессионализм и человечность.

Хафизов был автором 14 книг и 200 песен, которые и сейчас исполняются артистами татарской эстрады. Кроме того, он был депутатом Верховного Совета РТ, разрабатывал и принимал законы по суверенитету Республики, а также внес большой вклад в развитие своего района и города.

Прощание с заслуженным врачом Татарстана пройдет 13 марта в 10:00 в Центральной мечети Нижнекамска.

#некролог #смерть врача #нижнекамск
