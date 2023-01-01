На 76-м году жизни скончался бывший председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко

Ушел из жизни бывший председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко. Об этом председатель Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале.

«Печальное известие. На 76-м году жизни скончался первый (и единственный) председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко», – сказано в публикации.

Генерал-майор Иваненко возглавил КГБ сразу после его создания в мае 1991 года. В ноябре-декабре в ранге министра руководил Агентством федеральной безопасности.