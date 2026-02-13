news_header_top
Руc Тат
16+
Происшествия 13 февраля 2026 13:53

На 76 году жизни скончался исполнитель хита Moskau Вольфганг Хайхель

Певец группы Dschinghis Khan, исполнитель хита Moskau Вольфганг Хайхель скончался на 76 году жизни, сообщают представители музыканта в соцсетях.

«Хотя певец в последние годы с завидной уверенностью и силой духа справлялся с проблемами со здоровьем, его смерть после периода значительного улучшения стала полной неожиданностью для его семьи, друзей и коллег», – говорится в сообщении.

Вольфганг Хайхель прославился после того, как Dschinghis Khan заняла четвертое место на «Евровидении-1979». Помимо музыки, Хайхель много занимался благотворительностью и был официальным культурным послом Монголии, получив от правительства страны высшую награду для иностранцев – «Медаль дружбы».

#некролог #смерть певца
