На 75-м году жизни скончался профессор КФУ Ренат Гайнутдинов

На 75-м году жизни скончался доктор физико-математических наук, профессор кафедры оптики и нанофотоники Института физики Казанского федерального университета Ренат Гайнутдинов.

Он родился 7 марта 1950 года. В 1974 году окончил Казанский университет по специальности «физика». С 1969 года его жизнь была неразрывно связана с Казанским университетом, где он прошел путь от студента до профессора.

«Коллектив Казанского университета выражает соболезнования родным и близким Рената Хамитовича», – написали на сайте ВУЗа.