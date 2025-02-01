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Происшествия 1 февраля 2025 14:02

На 75-м году жизни скончался профессор КФУ Ренат Гайнутдинов

На 75-м году жизни скончался профессор КФУ Ренат Гайнутдинов

На 75-м году жизни скончался доктор физико-математических наук, профессор кафедры оптики и нанофотоники Института физики Казанского федерального университета Ренат Гайнутдинов.

Он родился 7 марта 1950 года. В 1974 году окончил Казанский университет по специальности «физика». С 1969 года его жизнь была неразрывно связана с Казанским университетом, где он прошел путь от студента до профессора.

«Коллектив Казанского университета выражает соболезнования родным и близким Рената Хамитовича», – написали на сайте ВУЗа.

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