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На 74-м году жизни умер народный артист России Алексей Кудинович
В возрасте 73 лет скончался актер, народный артист России Алексей Кудинович. Об этом сообщает Малый театр в своем телеграм-канале.
«За 50 лет служения Малому театру Алексей Кудинович исполнил около 70 ролей», – сказано в сообщении.
Пресс-служба учреждения выразила соболезнования родственникам и близким артиста.
Алексей Кудинович родился 2 марта 1951 года. Окончил Высшее театральное училище им. Щепкина, после чего его пригласили в труппу Малого театра. Среди его ролей Ферапонт в «Трех сестрах» Чехова, Аким во «Власти тьмы» Льва Толстого, купец Восмибратов в «Лесе» Островского и др.
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