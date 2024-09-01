На 74-м году жизни умер народный артист России Алексей Кудинович

В возрасте 73 лет скончался актер, народный артист России Алексей Кудинович. Об этом сообщает Малый театр в своем телеграм-канале.

«За 50 лет служения Малому театру Алексей Кудинович исполнил около 70 ролей», – сказано в сообщении.

Пресс-служба учреждения выразила соболезнования родственникам и близким артиста.

Алексей Кудинович родился 2 марта 1951 года. Окончил Высшее театральное училище им. Щепкина, после чего его пригласили в труппу Малого театра. Среди его ролей Ферапонт в «Трех сестрах» Чехова, Аким во «Власти тьмы» Льва Толстого, купец Восмибратов в «Лесе» Островского и др.