На 74-м году жизни скончался поэт Бахыт Кенжеев

В Нью-Йорке на 74-м году жизни умер русский поэт и прозаик Бахыт Кенжеев. Об этом на своих страницах в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской, ее деятельность запрещена) его коллеги — певица и поэтесса Вероника Долина и поэт, давний товарищ по группе «Московское время» Сергей Гандлевский.

«Бахыт Кенжеев родился, чтобы стать поэтом, и больше, чем кто-либо из моих знакомых лириков, хотел и жизнь прожить поэтом. И то, и другое ему удалось. <...> Невосполнимая утрата», — заметил, в частности, Сергей Гандлевский.

Фото: Wikipedia.org

Израильский портал Newsru.co.il уточняет, что Бахыт Кенжеев умер в ночь на 26 июня в нью-йоркской больнице Lenox Hill Hospital после тяжелой болезни.

Бахыт Шукуруллаевич Кенжеев родился 2 августа 1950 года в городе Чимкенте (ныне Шымкент) в Казахской ССР. Окончил химический факультет Московского государственного университета. Как поэт дебютировал в 1977-м в коллективном сборнике «Ленинские горы. Стихи поэтов МГУ». Был одним из основателей поэтической группы «Московское время», оказавшей впоследствии сильное влияние на манеру письма многих авторов, создававших стихи на русском языке.

В 1982 году эмигрировал в Канаду, в 2006-м перебрался в Соединенные Штаты. Первый сборник стихов вышел уже в эмиграции, в 1984 году. Автор более 20 поэтических (в том числе под псевдонимом Ремонт Приборов) и прозаических книг. Лауреат многочисленных премий, среди которых — премия Союза молодежи Казахстана (1996), «Антибукер» (2000), «Антология» (2006), Русская премия (2008) и ряд других.