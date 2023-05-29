На 74-м году жизни скончался бывший первый заместитель прокурора Казани Фарит Сафин

Скончался Почетный работник прокуратуры РФ, Заслуженный юрист РТ, ветеран надзорного ведомства Фарит Сафин. Ему было 74 года.

Фото: Прокуратура Татарстана

Фарит Сафин родился 10 февраля 1950 года.

В 1972 он начал службу в должности следователя прокуратуры Тетюшского района.

Возглавлял прокуратуры Высокогорского района, Зеленодольска, Московского района Казани. До 2016 года занимал должность первого заместителя прокурора Казани.

Фарит Сафин отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, иными государственными и ведомственными наградами.

Церемония прощания с Фаритом Сафиным состоится сегодня в 11.00 в мечети «Казан нуры» (пр. Амирхана, 3).

Похороны пройдут на Мусульманском кладбище (Мамадышский тракт, 40.)