news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 23 марта 2026 15:16

На 72-м году умерла двукратная паралимпийская чемпионка Алевтина Елесина

Читайте нас в
Телеграм

В возрасте 71 года умерла двукратный чемпион Паралимпийских игр Алевтина Елесина. Об этом сообщает ТАСС.

На Паралимпийских играх в 1992 и 1995 годах Елесина заняла первые места в пятикилометровом забеге на лыжах среди слепых. Кроме того, она имеет три серебряные и одну бронзовую медаль, а также является заслуженным мастером спорта России.

«Это невосполнимая утрата для всего российского спорта. Она была настоящим символом несгибаемой воли, мужества и безграничной преданности спорту. Жизненный путь Алевтины Александровны и ее достижения вдохновляли и продолжают вдохновлять многих российских спортсменов. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Алевтины Александровны и всем тем, кто знал этого замечательного человека», – отметили в пресс-службе Паралимпийского комитета России.

Церемония прощания пройдет в Екатеринбурге 25 марта.

#Паралимпиада #некролог #российские спортсмены
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Имам рассказал, как можно улучшить положение умерших родственников на том свете

Имам рассказал, как можно улучшить положение умерших родственников на том свете

23 марта 2026
Имам Хайруллин рассказал, слышат ли мертвые живых людей

Имам Хайруллин рассказал, слышат ли мертвые живых людей

23 марта 2026
Новости партнеров