На 72-м году умерла двукратная паралимпийская чемпионка Алевтина Елесина

В возрасте 71 года умерла двукратный чемпион Паралимпийских игр Алевтина Елесина. Об этом сообщает ТАСС.

На Паралимпийских играх в 1992 и 1995 годах Елесина заняла первые места в пятикилометровом забеге на лыжах среди слепых. Кроме того, она имеет три серебряные и одну бронзовую медаль, а также является заслуженным мастером спорта России.

«Это невосполнимая утрата для всего российского спорта. Она была настоящим символом несгибаемой воли, мужества и безграничной преданности спорту. Жизненный путь Алевтины Александровны и ее достижения вдохновляли и продолжают вдохновлять многих российских спортсменов. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Алевтины Александровны и всем тем, кто знал этого замечательного человека», – отметили в пресс-службе Паралимпийского комитета России.

Церемония прощания пройдет в Екатеринбурге 25 марта.