На 70% выросло количество осужденных за коррупцию в Татарстане за прошлый год

Кражи, распространение наркотиков и нарушения ПДД – именно за эти преступления чаще всего татарстанцы отправляются за решетку, сообщил на итоговой коллегии судей председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов.

«При этом существенно увеличилось число осужденных за изнасилование, дачу взятки и хулиганство», – добавил он.

Самый большой прирост, по его словам, отмечается в коррупционных преступлениях. Число осужденных за такие правонарушения за прошлый год в республике выросло на 67%.